Milano, 25 novembre 2025 – Commenti imbarazzanti, pronunciati davanti ad altri colleghi: “Con quella gonna oggi metti in difficoltà il reparto”, oppure “per essere un’ingegnera sei pure carina” e il classico “quando ti arrabbi diventi sexy”. Poi l’asticella si alza, con messaggi fuori orario. “Dovremmo fare una trasferta solo noi due, così ti conosco meglio”, scrive il capo. “Domani vediamo insieme il tuo piano di crescita – è un altro messaggio –. Non davanti agli altri, passami in ufficio dopo le 19”. Molestie sul luogo di lavoro subite da Elena, che indichiamo con un nome di fantasia. Ingegnera di produzione in una multinazionale milanese, 33 anni, è finta nel mirino di un dirigente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Molestie al lavoro, l’incubo vissuto dall’ingegnera milanese in balìa del capo: “Sono stata isolata per aver detto di no. Ecco l’incubo che ho vissuto”