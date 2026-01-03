Parcheggi si corre ai ripari Ultima chiamata per l’area Fox In primavera lavori in via Campana

Si avvicina una fase di interventi nei parcheggi cittadini, con l’area Fox al centro dei lavori. Quest’anno, secondo i piani del Comune, sono previsti nuovi spazi di sosta tra il centro storico e la zona mare, in particolare con interventi in via Campana durante la primavera. Questi cambiamenti mirano a migliorare la mobilità e facilitare gli spostamenti dei residenti e dei visitatori.

Ultima chiamata per l’area Fox. L’anno appena iniziato dovrà finalmente portare in dote – stando ai piani del Comune – centinaia di nuovi parcheggi in città, tra centro storico e zona mare. Ma a Palazzo Garampi vogliono anche porre fine alla ’vergogna’ del parcheggio nell’ex area Fox, in condizioni pietose. IN PIAZZALE MARVELLI. OLTRE 300 POSTI IN ARRIVO Aprirà entro luglio – salvo imprevisti – il nuovo maxi parcheggio interrato ’Tripoli’ in piazza Marvelli. L’area di sosta sarà dotata di oltre 300 posti auto nei 2 piani interrati. In superficie previsti altri 200 stalli per le moto. Il parcheggio di piazza Marvelli avrà tariffe differenti rispetto alle altre in zona mare e ci sarà anche la possibilità di fare gli abbonamenti stagionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

