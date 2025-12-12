Piazza Dante cambia volto | storia millenaria e nuovi spazi urbani sotto Palazzo Anziani

Piazza Dante ad Ancona si prepara a una significativa trasformazione, integrando la storia millenaria del sito con nuovi spazi urbani moderni. Il progetto di riqualificazione sotto Palazzo Anziani mira a valorizzare il patrimonio storico, offrendo alla città un’area rinnovata e più vivibile, pronta a dialogare con il passato e il presente.

ANCONA- Il grande progetto di riqualificazione dell’area sotto Palazzo Anziani sta per vedere la luce. Nella seduta di ieri, la Giunta comunale su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini, ha approvato il progetto esecutivo del quarto e ultimo lotto, dedicato a Piazza Dante. Anconatoday.it

