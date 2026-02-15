Piacenza a meno dieci dalla vetta col Sasso Marconi si può solo vincere DIRETTA dalle 14.30

Il Piacenza ha subito un passo falso contro il Sasso Marconi, che lo allontana di dieci punti dalla testa della classifica. La partita di oggi, in programma alle 14.30, rappresenta un’occasione per ridurre il divario e mantenere vive le speranze di promozione. La squadra di casa cerca una vittoria senza alternative, consapevole dell’importanza di tre punti fondamentali. La sfida si gioca in un momento delicato, con i biancorossi determinati a riscattarsi dopo le ultime sconfitte. La partita sarà trasmessa in diretta, permettendo ai tifosi di seguire ogni azione.

Piacenza, la sfida col Sasso Marconi per non perdere il contatto con la vetta. Il Piacenza calcio si trova a un bivio cruciale nel campionato di Serie D. La squadra di Francesco Franzini, attualmente quinta in classifica, affronta oggi alle 14:30 una trasferta delicata contro il Sasso Marconi, con l'obiettivo di ridurre il distacco di dieci punti che la separa dal Lentigione, capolista del girone D. La partita assume un'importanza strategica per rilanciare le ambizioni di promozione in Serie C, soprattutto dopo due sconfitte consecutive che hanno frenato la corsa dei biancorossi. Un momento delicato per i biancorossi. Serie D, si parte alle 14,30. Il Sasso Marconi ospita il Piacenza: serve un'impresa per la risalita Il Sasso Marconi, guidato dall'allenatore Franco Farneti, scende in campo oggi alle 14,30 contro il Piacenza, una squadra di alto livello, per cercare di ottenere una vittoria che potrebbe cambiare le sorti del campionato. Serie D: Piacenza a Sasso Marconi, sfida cruciale per riaccendere la classifica e inseguire il vertice. Il Piacenza Calcio si prepara a giocare a Sasso Marconi, perché ha bisogno di risollevarsi dopo una serie di risultati deludenti. SMC Verso Sasso Marconi. vs Piacenza Calcio Al Carbonchi arriva il Piacenza, 42 punti, a meno 8 dalla vetta, reduce dallo stop interno al Garilli contro il San Giuliano City. Per i gialloblu' di Mister Farneti un compito sicuramente difficile ma non impossibile.