Prezzi a Livorno la spesa annua aumenta di 189 euro | ecco le città dove si spende di più
Fino a 189 euro. È quanto hanno speso in più le famiglie di Livorno e provincia dal novembre 2024 allo stesso periodo del 2025, rispetto ai 12 mesi precedenti. Un dato, questo, emerso nell'ambito dell'elaborazione di Unione nazionale consumatori dei dati territoriali dell'inflazione di Istat. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Messina tra le città italiane più “risparmiose”: inflazione bassa e spesa annua più leggera
Leggi anche: Imu, Roma e Milano sono le città più care: dove si spende di più e di meno
Inflazione, a novembre cala all'1,1% (ai minimi da gennaio): scendono i prezzi di frutta e verdura, ma la spesa per le famiglie resta in crescita - Ma secondo Codacons «la spesa annua delle famiglie segna un aumento di 360 euro sul 2024». msn.com
Dove corrono i prezzi: nel 2025 le famiglie hanno speso fino a 800 euro in più, la mappa delle città più care - Si conferma Siena la città italiana con i rincari più elevati: l’inflazione tendenziale che a novembre cresce del 2,9% su base annua e porta a una maggiorazione della spesa di 784 euro in un anno per ... msn.com
La spesa per gli italiani è sempre più cara: prezzi dei beni alimentari aumentati del 25% in 4 anni. Per i prodotti vegetali +32,7%. I dati Istat - Maxi rincari che non solo impoveriscono le famiglie, ma portano a profonde modifiche nelle abitudini degli italiani, al punto che “una famiglia su tre è stata costretta nell’ultimo anno a tagliare la ... ilfattoquotidiano.it
PREZZI PAZZI... MIGLIORI SUL MERCATO... PASSA IN NEGOZIO ENTRO IL 22 DICEMBRE PER TE UN OMAGGIO SE ATTIVI UN CONTRATTO LUCE E GAS CON NOI!!! TI ASPETTIAMO IN WindTre Livorno Via Grande 81 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.