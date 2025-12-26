Prezzi a Livorno la spesa annua aumenta di 189 euro | ecco le città dove si spende di più

Fino a 189 euro. È quanto hanno speso in più le famiglie di Livorno e provincia dal novembre 2024 allo stesso periodo del 2025, rispetto ai 12 mesi precedenti. Un dato, questo, emerso nell'ambito dell'elaborazione di Unione nazionale consumatori dei dati territoriali dell'inflazione di Istat. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

