Pestaggio Il 14enne ascoltato in questura

Il 14enne picchiato violentemente da alcuni compagni di scuola il giorno prima è stato ascoltato in questura. La famiglia del ragazzo ha deciso di portarlo a raccontare quanto accaduto, dopo averlo visitato in ospedale dove era stato ricoverato per le ferite. Il giovane, ancora visibilmente scosso, ha descritto con precisione le botte e le minacce ricevute durante l'aggressione. Questa mattina, il ragazzo è stato dimesso dall’ospedale di Torrette, dove aveva trascorso alcuni giorni sotto osservazione.