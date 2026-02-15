Pestaggio Il 14enne ascoltato in questura
Il 14enne picchiato violentemente da alcuni compagni di scuola il giorno prima è stato ascoltato in questura. La famiglia del ragazzo ha deciso di portarlo a raccontare quanto accaduto, dopo averlo visitato in ospedale dove era stato ricoverato per le ferite. Il giovane, ancora visibilmente scosso, ha descritto con precisione le botte e le minacce ricevute durante l'aggressione. Questa mattina, il ragazzo è stato dimesso dall’ospedale di Torrette, dove aveva trascorso alcuni giorni sotto osservazione.
La buona notizia è che il ragazzo di 14 anni picchiato selvaggiamente l'altro giorno da alcuni compagni di scuola, è stato dimesso dall'ospedale di Torrette. E ieri, con trenta giorni di prognosi a causa delle lesioni riportate al naso (gli è stata riscontrata una frattura del setto), è stato accompagnato dal padre in Questura dove è stato ascoltato a lungo dagli investigatori della squadra mobile. Il ragazzo, di origine straniera ma di fatto italiano a tutti gli effetti, ha ricostruito con la polizia tutti i dettagli dell' aggressione subita nelle prime ore del pomeriggio nei pressi del parcheggio della Coop del Piano.
Ritrovato il 14enne scomparso: «È in buone condizioni». Sarà sentito in Questura a Milano alla presenza di uno psicologo
Il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio è stato ritrovato a Milano.
Ritrovato il 14enne scomparso: è in buone condizioni. Il messaggio agli amici su WhatsApp: «A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». La mamma in Questura
È stato ritrovato il 14enne scomparso, in buone condizioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
