Ritrovato il 14enne scomparso | è in buone condizioni Il messaggio agli amici su WhatsApp | A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili La mamma in Questura

È stato ritrovato il 14enne scomparso, in buone condizioni. Il giovane aveva condiviso con gli amici su WhatsApp di voler andare «a Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». La madre ha presentato denuncia in Questura, mentre le ricerche sono state avviate per comprendere le motivazioni e assicurare il suo ritorno a casa.

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Lo hanno cercato per giorni a Milano spinto forse da quel desiderio rivelato agli amici in un messaggio su WhatsApp di andare «a Milano e in Svizzera per fare i soldi facili» e proprio nel capoluogo lombardo stamani il 14enne scomparso il 12 gennaio scorso da San Giovanni Lupatoto è stato rintracciato. Il 14enne si era presentato verso le 10.30 di oggi, mercoledì 21 gennaio, in una casa di comunità, il poliambulatorio di via Livigno, dove si è fermato per qualche minuto. Il ragazzino si è rivolto alla struttura sanitaria per cercare ricovero. Il dipendente del poliambulatorio, accortosi che si trattava di un minore non accompagnato, come da procedura, pur non comprendendo che fosse il giovane scomparso da 9 giorni, ha allertato il 112 nue.

