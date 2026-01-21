Il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio è stato ritrovato a Milano. È stato rintracciato dalla polizia ed è in buone condizioni. Nei prossimi giorni sarà ascoltato in Questura alla presenza di uno psicologo, per valutare il suo stato e le eventuali ragioni della sparizione. La vicenda si conclude con un esito positivo, garantendo assistenza e supporto al ragazzo.

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Lo hanno cercato per giorni a Milano e stamani il 14enne scomparso il 12 gennaio scorso da San Giovanni Lupatoto è stato rintracciato dalla polizia proprio nel capoluogo lombardo. Il 14enne si era presentato oggi in una casa di comunità, il poliambulatorio di via Livigno, dove si è fermato per qualche minuto. Da qualche giorno gli agenti della Squadra volante stavano controllando appunto questo tipo di strutture. Il ragazzo sta bene e ha già sentito la mamma. Il 14enne di San Giovanni Lupatoto è attualmente in Questura perché resta da capire dove e come il 14enne abbia trascorso gli ultimi giorni, lontano da casa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ritrovato il 14enne scomparso: «È in buone condizioni». Sarà sentito in Questura a Milano alla presenza di uno psicologo

Diego Baroni, ritrovato a Milano in buone condizioni il 14enne scomparso nel VeroneseDiego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio nel Veronese, è stato ritrovato a Milano in buone condizioni.

Ritrovato il 14enne scomparso dal 12 gennaio: «È in buone condizioni». Era a MilanoIl 14enne scomparso il 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto è stato rintracciato a Milano dalla polizia.

