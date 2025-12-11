Sinner numero uno? Ecco quando può accadere

A meno di un mese dall'inizio della stagione tennistica 2026, si accendono le speranze di Jannik Sinner di conquistare la vetta del ranking ATP. La corsa al primo posto riparte dallo Slam di Melbourne, anche se, matematicamente, una vittoria in Australia non garantisce ancora il primato, aprendo scenari interessanti per il futuro del giovane tennista.

Anche se ancora manca un mese all'avvio della stagione tennistica 2026, la "rincorsa" di Jannik Sinner al primo posto del ranking Atp nei confronti del rivale Carlos Alcaraz ripartirà proprio dallo Slam degli Australian Open, a Melbourne, nonostante in quell'occasione, a livello matematico, Jannik non potrà tornare numero uno anche qualora dovesse vincere il torneo. Quali sono i calcoli. Attualmente, senza tornei in corso, Alcaraz guida la classifica con 12.050 punti, 11.500 quelli di Sinner. Da campione uscente, in pratica, l'azzurro dovrà inizialmente lasciare i duemila punti conquistati lo scorso anno mentre Carlos difende soltanto 400 punti.

Alex de Minaur elogia Jannik Sinner sottolineando la sua forza mentale Il numero 7 del ranking Atp ha sottolineato quanto l'azzurro sia stato bravo a uscire dal periodo buio post squalifica e post sconfitta nel Roland Garros. Per l'australiano Sinner rapprese

Jannik Sinner su Alcaraz premiato come numero 1 prima della sua partita: "Sono felice per lui, ma ti dicessi di essere super felice... direi una bugia! Però se lo merita, ha giocato una stagione incredibile: ha vinto due Slam, otto tornei. Sta giocando a un livello

