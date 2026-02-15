Pesca italiana | polipropilene per ridurre l’inquinamento e aumentare i profitti fino al 21%

La pesca italiana ha scelto di usare il polipropilene per ridurre l’inquinamento causato dalla plastica, sperando anche di aumentare i guadagni fino al 21%. Questo materiale, più resistente e meno dannoso, sta già trovando spazio sui natanti e nelle reti, contribuendo a un settore più rispettoso dell’ambiente e più efficiente. I pescatori stanno adottando questa soluzione per limitare i rifiuti marini e migliorare la qualità delle catture.

Dalla plastica al polipropilene: la pesca italiana verso un futuro più sostenibile ed economicamente vantaggioso. La pesca italiana potrebbe compiere un passo significativo verso la sostenibilità, con la possibilità di incrementare la redditività delle flotte più grandi fino al 21%. Uno studio recente, coordinato da Nisea con il supporto di Federpesca e la collaborazione tecnica di DuWo Srl, ha evidenziato i benefici economici della sostituzione delle cassette in polistirene espanso con contenitori riutilizzabili in polipropilene, aprendo nuove prospettive per le marinerie di tutta Italia, da quelle adriatiche come quella di Termoli, fino a quelle più distanti.