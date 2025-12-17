Non basta la pioggia a ridurre l' inquinamento in città tornano le limitazioni al traffico
Nonostante le abbondanti piogge, l’inquinamento in città resta elevato, rendendo necessarie nuove misure di limitazione al traffico. Le autorità hanno annunciato restrizioni emergenziali per le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, in risposta ai livelli di inquinamento che non si sono attenuati con le condizioni atmosferiche.
Nemmeno la pioggia frena l’inquinamento in città. E, dunque, tornano le misure emergenziali. L’ultimo bollettino di Arpae, in ordine di tempo, evidenzia restrizioni per le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre. Nello specifico, è attivo il divieto di circolazione nella fascia oraria 8. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
