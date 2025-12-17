Non basta la pioggia a ridurre l' inquinamento in città tornano le limitazioni al traffico

Nonostante le abbondanti piogge, l’inquinamento in città resta elevato, rendendo necessarie nuove misure di limitazione al traffico. Le autorità hanno annunciato restrizioni emergenziali per le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, in risposta ai livelli di inquinamento che non si sono attenuati con le condizioni atmosferiche.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.