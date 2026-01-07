Dalla Regione Piemonte 30 milioni di euro per ridurre l' inquinamento

La Regione Piemonte ha stanziato 30 milioni di euro destinati a interventi per ridurre l'inquinamento e migliorare la tutela ambientale. Le risorse saranno impiegate in progetti volti a rafforzare la protezione della natura, la biodiversità e lo sviluppo di infrastrutture verdi, contribuendo a un ambiente più sostenibile e resiliente nella regione.

Trenta milioni di euro per progetti mirati a rafforzare la protezione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi.La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, ha approvato una delibera che finanzia progetti mirati a rafforzare la protezione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Dalla Regione Piemonte 30 milioni di euro per ridurre l'inquinamento Leggi anche: Sei milioni di euro dalla Regione agli asili privati e per ridurre le rette alle famiglie Leggi anche: Reti idriche, dalla Regione 30 milioni di euro per 7 comuni del casertano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Giunta regionale approva 30 milioni di euro di finanziamenti per la protezione della natura e il miglioramento della qualità dell'aria; Città più verdi e aria più pulita: 30 milioni dalla Regione ai Comuni; Rigenerazione delle città, la Regione Piemonte stanzia 30 milioni per ridurre l’inquinamento; Piemonte, 30 milioni per cambiare aria alle città: stop allo smog con più verde e mobilità sostenibile. La Giunta regionale approva 30 milioni di euro di finanziamenti per la protezione della natura e il miglioramento della qualità dell’aria - «Intervenire su ambiti urbani con infrastrutture verdi e soluzioni innovative per ridurre le emissioni non è solo obbligo europeo, ma priorità per salute» ... quotidianopiemontese.it

Rigenerazione delle città, la Regione Piemonte stanzia 30 milioni per ridurre l’inquinamento - La Regione Piemonte stanzia 30 milioni di euro per rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e riduzione dell’inquinamento nei Comuni ... ilpiccolo.net

Rigenerazione urbana, la Regione stanzia 30 milioni contro l’inquinamento - Via libera della Giunta piemontese a nuovi fondi per verde urbano, biodiversità e qualità dell’aria nelle città ... giornalelavoce.it

Sono 57 i progetti contro bullismo e cyberbullismo presentati dalle scuole statali e paritarie di primo grado del Piemonte e che la Regione finanzierà con oltre 277.000 euro (elenco su https://www.regione.piemonte.it/web/media/54147/download ) Ogni scuola - facebook.com facebook

Si avvisa l'utenza che le sedi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Piemonte saranno chiuse, per disposizione dell'amministrazione regionale, nelle giornate di venerdì 2 e lunedì 5 gennaio 2026. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.