Manovra | dalla Zes al granchio blu sei le misure per l' agricoltura e la pesca Rifinanziata la Dedicata a Te con un miliardo

La legge di bilancio recentemente approvata alla Camera introduce sei misure dedicate a agricoltura e pesca, tra cui Zes, granchio blu e rifinanziamenti come la

La legge di bilancio, appena votata alla Camera per il via libera definitivo, prevede essenzialmente sei misure per l’agricoltura e la pesca rispondenti, sottolineano dal ministero dell’Agricoltura, agli obiettivi di dare respiro in materia fiscale alle imprese, sostenendone la competitività. Nonché assicurare cibo di qualità anche a chi ha limitato potere d’acquisto, e prorogare le sperimentazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

