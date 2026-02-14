Scalia Volley | Letojanni banco di prova per ripartire dopo la sconfitta con Palermo e ritrovare slancio in Serie B

La squadra Scalia Volley di Sciacca si prepara a giocare a Letojanni, dopo aver perso contro Palermo, per riacquistare sicurezza e riprendere il ritmo in Serie B.

Scalia Volley, la Trasferta a Letojanni per Ritrovare Fiducia Dopo la Battuta d’Arresto con Palermo. La Scalia Volley Sciacca affronta una sfida cruciale sul campo del Letojanni nel campionato di Serie B. Reduce da una sconfitta inattesa contro Palermo, la squadra agrigentina punta a ritrovare fiducia e a consolidare la propria posizione in classifica in una trasferta che si preannuncia tutt’altro che semplice. Una Sconfitta Inaspettata e la Reazione dello Spogliatoio. La sconfitta casalinga contro Palermo ha rappresentato un brusco stop per la Scalia Volley, interrompendo una serie di risultati positivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

