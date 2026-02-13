Perugia Tedesco sbottò dopo la sconfitta | salvezza a rischio e nuovi acquisti deludenti

Perugia, Tedesco sbottò dopo la sconfitta contro la Pianese: l'allenatore si infuriò in conferenza stampa denunciando la mancanza di intensità della squadra e criticando duramente i nuovi acquisti, definiti insufficienti per risollevare le sorti del campionato.

Grifo in Crisi: Tedesco Furioso Dopo la Sconfitta a Piancastagnaio, Salvezza a Rischio. Il Perugia calcio si trova in una situazione delicata dopo la sconfitta per 2-1 contro la Pianese, maturata giovedì 12 febbraio 2026. L’allenatore Giovanni Tedesco ha espresso la sua profonda frustrazione per l’atteggiamento mostrato dalla squadra, mentre la rapida successione di impegni ravvicinati offre un’immediata opportunità di riscatto. La sconfitta complica la corsa alla salvezza, con soli due punti di distanza dalla zona retrocessione. Un Campo Difficile e un Atteggiamento Contestato. La trasferta a Piancastagnaio si è rivelata un banco di prova fallito per il Perugia, non solo per le avverse condizioni del campo, ma soprattutto per la prestazione offerta dai giocatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Perugia cerca di mettere un punto alla crisi e tenta l’ultimo assalto alla salvezza.

La Cbf Balducci femminile continua a perdere partite e il rischio di retrocedere si fa più concreto.

