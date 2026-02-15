Calcio serie C Perugia - Carpi | la diretta della partita
Il Perugia ha perso contro il Carpi, e questa sconfitta è arrivata dopo la brutta sconfitta di Piancastagnaio. La squadra ha bisogno di reagire subito per rialzarsi. Durante l'incontro, i padroni di casa hanno cercato di riprendere il ritmo, ma il risultato ha confermato le difficoltà recenti.
Scontro salvezza delicatissimo al Curi con i biancorossi obbligati a tornare alla vittoria. Si gioca oggi pomeriggio alle ore 17:30 Grifo, rialzati e combatti. La sconfitta di Piancastagnaio ha fatto davvero male al Perugia, che però non ha visto modificarsi sostanzialmente la classifica. Ora però bisogna ripartire: ospite al Curi, per un delicato scontro salvezza, è il Carpi, a secco di vittorie da dieci partite e in chiara difficoltà. La chance è ghiotta e dunque va colta con tutte le proprie forze, anche perché incombe il turno di riposo e c'è il rischio concreto di perdere terreno. Cosa che i biancorossi non possono permettersi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Il match tra Campobasso e Perugia in calcio serie C rappresenta un'occasione importante per i biancorossi di risalire la china dopo due sconfitte consecutive.
Aggiornamenti in tempo reale sulla partita di calcio di Serie C tra Perugia e Bra.
