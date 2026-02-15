Calcio serie C Perugia - Carpi 1-0 | la diretta della partita

15 feb 2026

Il match tra Perugia e Carpi si è acceso nel primo tempo, quando un’azione dei padroni di casa ha portato al gol decisivo. Al 40’, gli emiliani hanno provato a rispondere con un’azione insistente su calcio d’angolo, culminata con un colpo di testa di Zagnoni che è finito sopra la traversa.

Scontro salvezza delicatissimo al Curi con i biancorossi obbligati a tornare alla vittoria. Si gioca oggi pomeriggio alle ore 17:30 40' emiliani ancora pericolosi: una prolungata azione sugli sviluppi di un corner si chiude con un colpo di testa di Zagnoni alto. Soffre il Grifo 33' Montevago lancia in profondità Canotto che resiste ad una carica e calcia di esterno collo, palla fuori di pochissimo 22' Casarini, a seguito di un batti e ribatti, prova il sinistro dal limite, palla che sfila a lato. Attenzione a queste conclusioni insidiose che potrebbero creare dei problemi 18' PERUGIA IN VANTAGGIO! Su traversone di Manzari sponda precisa di Tozzuolo per Riccardi che da distanza ravvicinatissima non può fallire.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Calcio serie C, Perugia - Carpi: la diretta della partita

