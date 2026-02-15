Calcio serie C Perugia - Carpi 1-0 | la diretta della partita

Scontro salvezza delicatissimo al Curi con i biancorossi obbligati a tornare alla vittoria. Si gioca oggi pomeriggio alle ore 17:30 40' emiliani ancora pericolosi: una prolungata azione sugli sviluppi di un corner si chiude con un colpo di testa di Zagnoni alto. Soffre il Grifo 33' Montevago lancia in profondità Canotto che resiste ad una carica e calcia di esterno collo, palla fuori di pochissimo 22' Casarini, a seguito di un batti e ribatti, prova il sinistro dal limite, palla che sfila a lato. Attenzione a queste conclusioni insidiose che potrebbero creare dei problemi 18' PERUGIA IN VANTAGGIO! Su traversone di Manzari sponda precisa di Tozzuolo per Riccardi che da distanza ravvicinatissima non può fallire.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il Perugia ha perso contro il Carpi, e questa sconfitta è arrivata dopo la brutta sconfitta di Piancastagnaio.

Il match tra Campobasso e Perugia in calcio serie C rappresenta un'occasione importante per i biancorossi di risalire la china dopo due sconfitte consecutive.

