Pergolettese-Union Brescia lunedì 16 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici La squadra di Corini a caccia di punti in quel di Crema

Lunedì 16 febbraio 2026 alle 20:30, l’Union Brescia di Corini affronta la Pergolettese a Crema, un match che potrebbe decidere molte cose in classifica. La squadra di casa cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre l’Union Brescia punta a consolidare la sua posizione. La partita si gioca in un momento delicato per entrambe le formazioni, che vogliono dimostrare di essere pronte a lottare fino all’ultimo minuto.

Posticipo del turno numero 27 di Serie C girone A per l’Union Brescia di Corini che è impegnata sul campo della Pergolettese. La squadra di Tacchinardi è in piena zona playout ma ha avuto un colpo di coda in queste ultime 5 gare facendo ben 8 punti e perdendo solamente in casa contro il Trento. La salvezza è ancora distante e serve vincere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

L’Union Brescia di Corini scende in campo lunedì 16 febbraio alle 20:30 contro la Pergolettese, dopo aver accumulato diverse vittorie consecutive.

