GIANA Erminio-Union Brescia lunedì 02 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20:30 si gioca il posticipo del ventiquattresimo turno di Serie C tra Giana Erminio e Union Brescia. La squadra di Corini cerca punti importanti in trasferta, mentre i padroni di casa vogliono confermarsi in casa. La partita promette battaglia e qualche sorpresa, con le due squadre pronte a darsi battaglia per muovere la classifica.

Posticipo del ventiquattresimo turno di Serie C girone A con l’Union Brescia di Corini impegnato sul campo della GIANA Erminio. I Ragazzi della Martesana sono una consolidata realtà della terza serie ormai da un decennio, dove hanno anche avuto apparizioni più o meno fortunate ai playoff. Con il factotum Albé tornato nei quadri dirigenziali la panchina è stata affidata a Espinal, che sta comunque tenendo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Giana Erminio Union Brescia

Ultime notizie su Giana Erminio Union Brescia

Pronostico Giana Erminio vs Union Brescia – 2 Febbraio 2026La sfida di Serie C tra Giana Erminio e Union Brescia accende la serata del 2 Febbraio 2026 allo Stadio Citta di Gorgonzola, fischio d’inizio alle 20:30. Un ... news-sports.it

La ripartenza non aspetta: Brescia in viaggio per il secondo postoAlle 20.30 l’impegno in casa della Giana Erminio: un blitz varrebbe il sorpasso sul Lecco al secondo posto. Vido, Crespi e Cazzadori per due maglie in attacco ... giornaledibrescia.it

Giana Erminio-Union Brescia, le probabili formazioni e dove vederla: tutto sul match in programma lunedì 2 febbraio alle ore 20:30. x.com

Focus sul derby tra Ospitaletto e Lumezzane, ma anche sulla sfida dell'Union Brescia in casa della Giana Erminio. Stasera su Èlive alle 21. #Brescia #Elive #AspettandoilGol #Bresciaingol #CristianoTognoli #Desenzano #Lumezzane #ospitaletto #ProPalazzo - facebook.com facebook