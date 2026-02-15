Pergolettese-Union Brescia lunedì 16 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
L’Union Brescia di Corini scende in campo lunedì 16 febbraio alle 20:30 contro la Pergolettese, dopo aver accumulato diverse vittorie consecutive. La partita, che rivede le due squadre confrontarsi nel turno 27 di Serie C girone A, si svolge sul campo della Pergolettese, che cerca punti fondamentali in casa. I tifosi si preparano a seguire da vicino questa sfida, che si preannuncia aperta e combattuta.
Posticipo del turno numero 27 di Serie C girone A per l’Union Brescia di Corini che è impegnata sul campo della Pergolettese. La squadra di Tacchinardi è in piena zona playout ma ha avuto un colpo di coda in queste ultime 5 gare facendo ben 8 punti e perdendo solamente in casa contro il Trento. La salvezza è ancora distante e serve vincere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pergolettese-Brescia, Corini: «C'è Maistrello, ma è da valutare bene»«Ho la percezione che stiamo facendo qualcosa di bello. Abbiamo migliorato la classifica e stiamo recuperando giocatori in vista del finale di stagione. Dobbiamo quindi tenere duro, pensando ad ...
Diretta/ Brescia Pergolettese (risultato finale 0-0): traversa di Giani (Serie C, 4 ottobre 2025)Sono già state infatti diverse occasioni per sbloccare il match, come ad esempio la conclusione di Parker per gli ospiti al 9? o il tiro di Mercati per il Brescia al 17esimo, ben difeso da Doldi.
