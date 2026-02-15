Percorsi di messa alla prova 280 persone accolte da Ausl e Aou dal 2021 a oggi
Dal 2021, circa 280 persone sono state inserite nei programmi di messa alla prova e lavori di pubblica utilità organizzati dall’Ausl e dall’Aou di Modena, soprattutto per rispondere a richieste di inserimento sociale e lavorativo di soggetti con precedenti penali. Questa iniziativa mira a dare una seconda possibilità a chi ha commesso errori, offrendo loro un percorso di reinserimento concreto e monitorato. Molti di questi individui hanno partecipato a progetti di collaborazione con enti locali e associazioni, coinvolgendo anche attività di manutenzione urbana e supporto alle comunità.
Sono state circa 280 le persone che dal 2021 al 2025 sono state accolte dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dall’Azienda Usl di Modena per lo svolgimento di percorsi di lavoro di pubblica utilità e di messa alla prova. Un dato che racconta come le due aziende sanitarie rappresentino una delle possibilità concrete, sul territorio modenese, per chi è chiamato a trasformare un obbligo previsto dalla legge in un’esperienza di responsabilità e restituzione alla collettività. Da tempo Aou e Ausl collaborano con il Tribunale di Modena per l’attivazione di percorsi di inserimento rivolti a persone coinvolte in procedimenti penali.🔗 Leggi su Modenatoday.it
