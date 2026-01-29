Minneapolis Anchorage Hollywood | perché Melania Trump è tornata al centro della scena

Melania Trump torna a fare notizia e riaccende l’attenzione su di sé. Dopo anni passati in disparte, l’ex first lady ha deciso di uscire dall’ombra, visitando città come Minneapolis, Anchorage e Hollywood. La sua presenza non passa inosservata e alimenta le speculazioni sul suo ruolo futuro, mentre i media seguono ogni suo movimento.

Per anni Melania Trump è stata l’assenza più rumorosa della politica americana: presente per protocollo, quasi invisibile nel dibattito, impermeabile alla cronaca quotidiana che travolgeva la presidenza. Negli ultimi mesi, però, la first lady è tornata nella narrazione pubblica con una sequenza di interventi calibrati: una lettera recapitata a Vladimir Putin al vertice di Anchorage, un raro appello all’unità durante l’ escalation di tensioni a Minneapolis, e ora un documentario a lei dedicato che Amazon MGM Studios porta in sala su scala inusuale per il genere. Melania Trump è intervenuta nelle ultime ore con un raro appello alla pacificazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Minneapolis, Anchorage, Hollywood: perché Melania Trump è tornata al centro della scena Approfondimenti su Melania Trump Peter Gomez presenta il nuovo numero di Millennium: “Vi spieghiamo perché la religione è tornata al centro della politica” Durante la fiera Più Libri Più Liberi, il direttore Peter Gomez ha presentato in anteprima il nuovo numero di Millennium intitolato Disordini contro l’Ice a Minneapolis, Melania Trump: “Protestate sì, ma pacificamente” (video) In un contesto di tensione a Minneapolis, Melania Trump invita alla pace e all’unità, sottolineando l’importanza di proteste pacifiche e di un dialogo costruttivo tra le autorità. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. NEW Melania Trump Documentary Raises Serious Red Flags Ultime notizie su Melania Trump Argomenti discussi: Minneapolis, Anchorage, Hollywood: perché Melania Trump è tornata al centro della scena. La first lady degli Stati Uniti Melania Trump ha lanciato un appello all'unità nazionale, a pochi giorni dall'uccisione di due cittadini da parte dagli agenti dell'Ice, a Minneapolis. "Dobbiamo unirci", ha detto durante un'intervista esclusiva a 'Fox & Friends'. "So che - facebook.com facebook La First lady statunitense Melania #Trump suona la campanella d'apertura della Borsa di New York in vista dell'uscita, il 30 gennaio, del suo documentario intitolato "Melania" e ispirato all'autobiografia omonima uscita nel 2024. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.