Il completo gessato si riconferma come un classico versatile, adatto a diverse occasioni e stili. Recentemente, è stato indossato sia dall'attore Timothée Chalamet che dalla regina Letizia di Spagna, dimostrando la sua capacità di adattarsi a contesti diversi, dal casual al formale. Un ritorno che sottolinea la sua timelessness e l'attualità di un abbinamento sempre elegante.

. A pochi giorni di distanza, viene scelto sia da Timothée Chalamet che da Letizia di Spagna. Ai Critics Choice Awards, l’attore ha optato per un completo navy – giacca sartoriale doppiopetto abbinata a pantaloni coordinati – completato da camicia bianca e cravatta patterned. Agli International Journalism Awards, la regina ha indossato un tailleur gessato di Sandro composto da giacca doppiopetto e pantaloni ampi. Infine, camicia e mocassini. Due interpretazioni distinte dello stesso trend — maschile e femminile, red carpet e scena istituzionale — che confermano la versatilità del completo a righe. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il completo gessato torna al centro della scena e lo fa nel modo più trasversale possibile

