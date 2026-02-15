Perché il gigante delle Olimpiadi è incominciato in ritardo? Cos’è successo a Cortina e il nuovo orario
Il gigante delle Olimpiadi di Milano Cortina ha iniziato con oltre un'ora di ritardo rispetto all’orario previsto, a causa di un problema ai sistemi di partenza. La prima manche del gigante femminile, che avrebbe dovuto iniziare alle 10 del mattino, è stata posticipata dopo che le atlete hanno atteso per diversi minuti senza poter partire. Un guasto tecnico ha bloccato le operazioni di avvio, costringendo gli organizzatori a riprogrammare l’inizio della gara.
La prima manche del gigante femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina sarebbe dovuta incominciare alle ore 10.00 di domenica 15 febbraio, ma l’inizio dell’attesissima gara di sci alpino sulla pista Olympia delle Tofane è slittato a causa di un problema tecnico. Gli addetti alla pista hanno infatti evidenziato una criticità con il cronometro e hanno dovuto intervenire sul cancelletto di partenza, ma non è stato necessario un lavoro molto articolato. Si è trattato di uno slittamento minimo: il ritardo è stato soltanto di cinque minuti. Alle ore 10.05 è infatti scesa la prima partecipante: la norvegese Thea Louise Stjernesund. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando parte Federica Brignone nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, orario esatto, tv
Federica Brignone scende in pista domenica 15 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto l’oro nel superG, per tentare di conquistare un'altra medaglia nel gigante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci alpino: a che ora e dove vedere in tv il gigante femminile con Federica Brignone e Sofia Goggia facebook
MILANO CORTINA | Alle Olimpiadi è il giorno dello slalom gigante femminile, attesa per Brignone (dell'inviata Michela Nana). Podcast #ANSA x.com