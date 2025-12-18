Perché la discesa della Val Gardena è in ritardo | il nuovo orario di partenza

La discesa della Val Gardena, originariamente prevista alle 11, è in ritardo a causa della fitta nebbia che avvolge la zona. Il recupero della gara non disputata a Beaver Creek ha reso necessario un nuovo orario di partenza, lasciando gli appassionati in attesa di conoscere quando si svolgerà questa importante prova di sci alpino. La nebbia, protagonista inattesa, sta influenzando il programma e creando suspense tra gli spettatori.

© Oasport.it - Perché la discesa della Val Gardena è in ritardo: il nuovo orario di partenza La fitta nebbia al momento è l’unica protagonista in Val Gardena, dove la discesa libera maschile, recupero di quella non disputata a Beaver Creek, non è partita alle ore 11.45, come da programma: lo start della gara, per ora, è stato rimandato alle ore 12.30. Tre quarti d’ora di slittamento, dunque, per la gara che prenderà il via dalla partenza del superG, come accade sempre quando ci sono due discese sulla stessa pista (la seconda è in programma sabato 20 ed era l’unica inserita originariamente in calendario). In casa Italia saranno otto gli azzurri al via della gara odierna: Mattia Casse partirà con l’1, Dominik Paris col 13, Florian Schieder col 16, Guglielmo Bosca col 32, Christof Innerhofer col 37, Benjamin Jacques Alliod col 40, Nicolò Molteni col 44 e Giovanni Franzoni col 50. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: ulteriore rinvio della partenza Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: rinviata la partenza Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Perché è stata cancellata la seconda prova di discesa in Val Gardena Un solo test prima delle gare. LIVE Discesa Val Gardena dalle 11.45: Paris a caccia del bis, è sfida a super Odermatt - 45 sulla Saslong la prima delle due discese, recupero di una delle gare annullate a Beaver Creek. gazzetta.it

