Federica Brignone scende in pista domenica 15 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto l’oro nel superG, per tentare di conquistare un'altra medaglia nel gigante. La campionessa italiana indosserà il pettorale numero 8 e la sua gara sarà trasmessa in diretta alle 10 su Raisport e Sky.

Federica Brignone tornerà in scena alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel superG e si rimetterà in gioco nel gigante che andrà in scena domenica 15 febbraio (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00). La Campionessa del Mondo di specialità disputerà la seconda prova tra le porte larghe dopo il terribile infortunio di inizio aprile: era stata eccellente sesta a Kronplatz lo scorso 20 gennaio, in occasione del suo rientro assoluto a livello agonistico. La fuoriclasse valdostana avrà la possibilità di sciare senza pressioni, con la tranquillità di chi è già salito sul gradino più alto del podio e ha fatto suonare l’Inno di Mameli, entrando per sempre nella storia considerando il suo recupero fisico ai limiti dell’impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, orario esatto, tv

Federica Brignone tornerà a gareggiare a Kronplatz 2026, nel gigante in programma il 15 dicembre alle ore 10:00.

Domenica 8 febbraio Federica Brignone scenderà in pista per la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: A che ora parte Federica Brignone oggi in discesa: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora parte Goggia? E Brignone? La startlist del SuperG; Federica Brignone si riprende tutto: fantastico oro Olimpico in super G! · Sci alpino; Immensa Federica Brignone: trionfa nel superG di Milano Cortina 315 giorni dopo il gravissimo infortunio.

A che ora parte Federica Brignone oggi, superG Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streamingFederica Brignone ha sciolto le riserve e ha deciso di prendere parte al superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena ... oasport.it

A che ora parte Federica Brignone oggi nel superG di Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streamingFederica Brignone sarà tra le otto azzurre al via del superG femminile che a Crans Montana potrebbe segnare (il condizionale è d'obbligo dopo la ... oasport.it

L’Olimpiade delle ragazze. Uno splendido dato di fatto e non parliamo solo di medaglie. Di Federica Brignone abbiamo già molto scritto e continueremo a farlo, perché è un esempio con pochi paragoni possibili di dedizione, convinzione nei propri mezzi e co facebook

#Bremer omaggia Federica #Brignone: “Complimenti, abbiamo condiviso il percorso di recupero insieme. Sei di ispirazione” x.com