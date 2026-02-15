Perché il Giappone vuole criminalizzare il sesso a pagamento

Il governo giapponese ha deciso di approvare leggi più severe contro il sesso a pagamento, perché vuole ridurre la diffusione della tratta di persone. Questa decisione nasce dalle crescenti preoccupazioni riguardo allo sfruttamento delle donne e delle minorenni nelle attività di prostituzione. In alcuni quartieri di Tokyo, si sono verificati episodi di ricatto e violenza legati a queste attività illegali, spingendo le autorità a intervenire con norme più rigide.

Introdurre sanzioni legali per chi paga in cambio di servizi sessuali: è questa l'ultima rivoluzione che potrebbe prendere in Giappone. Il ministero della Giustizia di Tokyo intende infatti valutare una revisione approfondita della legge in anti prostituzione in vigore e, in caso di fumata bianca, penalizzare non solo chi vende il proprio corpo ma anche chi si avvale del sesso a pagamento. La legge giapponese contro la prostituzione, in vigore dal 1956, stabilisce che offrire prestazioni sessuali a pagamento a un numero indefinito di persone sia illegale, in quanto ritenuto lesivo della dignità individuale e del decoro pubblico.