Il nuovo gioco nucleare del Giappone Perché Tokyo vuole riaccendere le sue centrali

Il Giappone valuta la riaccensione delle centrali nucleari per affrontare le sfide energetiche e ridurre la dipendenza da fonti estere. Questa decisione, tuttavia, suscita preoccupazioni sulla sicurezza e sull’impatto ambientale, riflettendo un dibattito acceso tra le autorità e l’opinione pubblica. La questione rappresenta un nuovo capitolo nella politica energetica del paese, tra esigenze di approvvigionamento e responsabilità ambientale.

Potrebbe essere una mossa pericolosa, anzi, pericolosissima. Lo dimostra la preoccupazione filtrata nei giorni scorsi da ampi strati dell'opinione pubblica giapponese alla notizia che Tokyo Electric Power Co. Holdings, meglio nota come Tepco, avrebbe presto riavviato, almeno in parte, la più grande centrale nucleare del mondo: quella di Kashiwazaki-Kariwa. Il motivo di tanta apprensione è semplice, e rimanda alla tragedia che 15 anni fa coinvolse un'altra centrale, anch'essa controllata dalla stessa azienda: la Fukushima Daiichi. Quest'ultimo impianto, infatti, l' 11 marzo del 2011 fu coinvolto nel cosiddetto disastro di Fukushima.

