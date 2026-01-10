Perché Pavlovic non può essere squalificato con la prova TV per aver distrutto il dischetto col Genoa
La questione riguardante Pavlovic e l'uso della prova TV per la presunta distruzione del dischetto con il Genoa si è scontrata con una interpretazione delle regole che esclude sanzioni in questo caso. Nonostante le discussioni sul comportamento del difensore del Milan, l'assenza di una violazione chiara delle norme disciplinari implica che non possa essere squalificato, mantenendo così una posizione di neutralità rispetto alle accuse.
Il comportamento del difensore del Milan, che zappa platealmente le zolle, ha fatto molto discutere ma non ha conseguenze disciplinari. Cosa dice il regolamento all'articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il CorSport su Pavlovic: "Perché una condotta così spudoratamente e volgarmente antisportiva non porta all’espulsione e magari anche alla ripetizione del tiro" x.com
Tifosi interisti impazziti sui social per il gesto di Pavlovic nel rovinare il dischetto del rigore! Premetto, gesto antisportivo, ma che viene fatto ovunque e da chiunque. Perché dico questo Perché come sempre loro hanno la memoria di un pesce rosso e si son di - facebook.com facebook
