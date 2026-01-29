Biathlon Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi alle Olimpiadi 2026 puntano alla Triple Crown In quattro per entrare nell’Empireo

Le due biathlete italiane Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno deciso di puntare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per conquistare la Triple Crown. Le atlete vogliono entrare nell’Empireo, in un percorso che le vede affrontare quattro sfide per raggiungere un traguardo che, nel mondo dell’ippica, rappresenta il massimo, anche se nel loro sport è più simbolico che altro.

Nel contesto dell’ ippica, la Triple Crown è un conseguimento puramente platonico che, cionondimeno, rappresenta la più grande realizzazione per la carriera dei purosangue. Viene raggiunta solo dai cavalli che vincono determinate tre corse e varia da nazione a nazione (per esempio, negli Stati Uniti è composta dal Kentucky Derby di Louisville, dal Preakness Stakes di Baltimora e dal Belmont Stakes di Elmot). Il suo prestigio è tuttavia inarrivabile. L’equivalente nel biathlon è rappresentato dal vincere, nell’arco della propria attività agonistica, l’ oro olimpico, la Coppa del Mondo assoluta e l’ oro mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

