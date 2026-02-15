Machine Gun Kelly a Bologna | passeggiata in via Indipendenza e bagno di fan prima del concerto

Machine Gun Kelly è stato visto a Bologna perché vuole prepararsi al suo concerto e ha deciso di fare una passeggiata in via Indipendenza. La mattina ha attirato molte persone, che si sono radunate per scattare foto e chiedere autografi. Tra i passanti, alcuni hanno riconosciuto subito la star e si sono avvicinati con entusiasmo. Il cantante ha camminato tra la gente, salutando con un sorriso e fermandosi qualche secondo con i fan più veloci. Un negoziante della zona ha raccontato di aver visto il musicista fermarsi davanti alla sua vizzeria per un boccone rapido.

Mattinata insolita per i passanti del centro di Bologna, dove la star americana Machine Gun Kelly è stata avvistata in via Indipendenza, attirando in pochi minuti l'attenzione di curiosi e fan. Cappellino con visiera, canotta bianca e occhiali da sole, il cantante non è passato inosservato nella centralissima via cittadina. Nel giro di poco tempo si è formata una piccola folla attorno a lui, tra richieste di foto, saluti e smartphone alzati per immortalare il momento. Questa sera Mgk porterà il suo 'Last Americana Tour' sul palco dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.