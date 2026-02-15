Machine Gun Kelly a Bologna | bagno di folla e di sole in via Indipendenza per la star americana Video

Bologna, 15 febbraio 2026 – Appuntamento col sole e con i fans per la star americana Machine Gun Kelly che questa mattina ha catalizzato l'attenzione dei passanti in via Indipendenza: cappellino con visiera, canotta bianca e occhiali da sole non è passato inosservato nella centralissima via di Bologna e in pochi minuti si è creata una piccola ressa intorno a lui. Questa sera Machine Gun Kelly porterà il suo "Lost Americana Tour" sul palco dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. MGK, pseudonimo di Colson Baker (Cleveland, 1990), è un artista statunitense noto per il suo stile che unisce rap, punk rock e pop punk.