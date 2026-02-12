Deborah Compagnoni e Isolde Kostner si stringono in un caloroso abbraccio con Brignone | immagine epica di queste Olimpiadi

A Cortina d’Ampezzo, Federica Brignone ha scritto una giornata memorabile per lo sport italiano. Dopo aver conquistato la medaglia, si è ritrovata circondata da grandi campionesse come Deborah Compagnoni e Isolde Kostner, che l’hanno accolta con un abbraccio caloroso. È stato un momento di grande emozione, una scena che ha unito le leggende del passato con la nuova stella dello sci alpino. La giornata passerà alla storia come uno dei giorni più belli per lo sport in Italia.

Undici medaglie olimpiche in tre. Una sorta di riunione delle dee sull'Olimpo: è questo, in fondo, il significato di quanto accaduto a Cortina d'Ampezzo nel giorno leggendario per lo sport italiano firmato Federica Brignone. La campionessa valdostana ha conquistato il primo centro a Cinque Cerchi della sua carriera, imponendosi nel suo amato superG sull'Olympia delle Tofane. Un trionfo dai mille significati, soprattutto se si ripensa a quel sfortunatissimo 3 aprile 2025, quando sulle nevi della Val di Fassa la sua gamba sinistra si ruppe durante il gigante dei Campionati italiani. Si temette persino per la carriera di Federica.

