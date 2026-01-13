I vertici AIA contro Conte! Clima teso e rischio altissimo | la richiesta dei vertici arbitrali fa discutere

Dopo la partita tra Inter e Napoli, le dichiarazioni di Antonio Conte hanno suscitato reazioni da parte dei vertici arbitrali. La richiesta avanzata dagli arbitri ha generato un clima teso, alimentando discussioni sul ruolo e le decisioni nel calcio italiano. La vicenda evidenzia come questioni di carattere disciplinare e istituzionale continuino a influenzare il dialogo tra allenatori e organi di controllo.

Il dopo Inter-Napoli continua a far discutere, soprattutto fuori dal campo. Le proteste di Antonio Conte non sono passate inosservate e hanno provocato una reazione netta da parte dei vertici arbitrali. Secondo quanto filtra dagli ambienti federali, il comportamento dell'allenatore avrebbe superato il limite, aprendo uno scenario disciplinare tutt'altro che secondario. La decisione ora spetta al Giudice Sportivo, ma il clima resta teso e le possibili conseguenze pesano anche sul prossimo calendario. La posizione dei vertici arbitrali. Nessun errore arbitrale, questa la linea dell' AIA. I vertici arbitrali sarebbero rimasti colpiti dall'eccesso di proteste di Antonio Conte durante la gara.

CORRIERE DELLA SERA - Napoli, per i vertici arbitrali Conte è "andato oltre", la reazione - Il Corriere della Sera scrive della possibile decisione del giudice sportivo e delle reazioni dei vertici arbitrali al comportamento in campo di Antonio Conte, tecnico del Napoli, alla conferma del ri ... napolimagazine.com

Gli arbitri: quello per l'Inter era rigore, la rabbia di Conte l'unica cosa da sanzionare - Per i vertici arbitrali nessun dubbio sul fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. corriere.it

| Qualche giorno fa Antonio Conte ha dichiarato che il Napoli aveva una discrepanza strutturale e tecnologica rispetto alle altre squadre ai vertici della Serie A Luciano Spalletti ha risposto oggi in conferenza stampa: "Conte ha ragione. Quando sono arriv - facebook.com facebook

Conte o l’Inter scappa Vertice tra Spalletti e Comolli Loftus-Cheek per Gatti Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport dell’11 gennaio x.com

