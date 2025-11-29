Pd Piero De Luca incontra i consiglieri regionali neo eletti

Tempo di lettura: < 1 minuto " Voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni ai nuovi consiglieri regionali eletti". Lo ha scritto in una nota il segretario del PD Campania, il deputato Piero De Luca. " Ieri – ha proseguito De Luca – nella sede di Napoli, ho tenuto il primo incontro insieme alla presidente Armato: un momento di dialogo fondamentale che ci ha consentito di tracciare l'indirizzo politico, i punti programmatici e le priorità del lavoro del Pd in Regione Campania. Siamo pronti a partire: per offrire ai nostri cittadini le risposte che si aspettano, per dare continuità al lavoro svolto e per accompagnare la Campania, il Mezzogiorno e l'intero Paese in un percorso di crescita.

