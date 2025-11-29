Regione Piero De Luca incontra i nuovi consiglieri del PD | Siamo pronti

Il segretario regionale del Partito Democratico Piero De Luca ha voluto incontrare, a Napoli, tutti i consiglieri regionali, tra new entry e conferme, eletti alle elezioni di domenica 23 e lunedì 24 novembre. Il commento“Voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni ai nuovi consiglieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

"Storie senza eroi”: Piero Marrazzo si racconta a Viterbo tra memoria, verità e rinascita Nella Sala Regia presentato il libro autobiografico dell’ex presidente della Regione Lazio - facebook.com Vai su Facebook

Regione, Piero De Luca incontra i nuovi consiglieri del PD: "Siamo pronti" - Il deputato salernitano: "Un momento di dialogo fondamentale che ci ha consentito di tracciare l’indirizzo politico, i punti programmatici e le priorità del lavoro" ... Lo riporta salernotoday.it

L’analisi: in Regione Campania Fico vince e governa anche senza l’apporto della lista di De Luca - voto: Alessandro Fava e Gian Piero Travini, della data company "Piave digital agency" approfondiscono il dato elettorale alle ... Segnala fanpage.it

Campania, Piero De Luca traccia la rotta del PD: priorità alla crescita e risposte concrete ai cittadini - Piero De Luca definisce le priorità del PD Campania dopo l'incontro con i neo eletti. Da infocilento.it