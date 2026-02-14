A Bergamo, un uomo ha aggredito una bambina di un anno e mezzo cercando di portarla via dalla madre, e le ha rotto il femore nel tentativo. La polizia lo ha arrestato poco dopo l’accaduto, mentre la piccola è stata portata in ospedale per le cure. La scena si è svolta in strada, davanti agli occhi di molti passanti.

Bergamo, 14 febbraio 2026 – Tenta di portare via una bimba di un anno e mezzo ai genitori, rompendole il femore nel suo tentativo di sequestro. La polizia di Stato ha arrestato un senza fissa dimora romeno, incensurato, con l’accusa di sequestro di persona ai danni della piccola, nonché di lesioni aggravate sempre ai danni della bimba. I fatti. Sono circa le 13 quando il romeno fa il suo ingresso in un supermercato di Bergamo. Proprio in quel momento mamma, papà e la loro figlioletta di un anno e mezzo stanno uscendo dal negozio, reduci dalla spesa del sabato. È un attimo: l’uomo afferra la bimba per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla mamma che la stava tenendo per mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo: afferra una bimba per le gambe e cerca di portarla via alla madre, arrestato. La piccola ha un femore rotto

La madre della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera rimane in cella.

Il 16 gennaio è scomparso Tony Dallara, ricordato ieri a “Storie Italiane” da moglie e figlia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Aggredisce una bimba e tenta di sottrarla alla madre: arrestato dalla PoliziaLa bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici, che hanno evidenziato una frattura del femore, provocata dalla violenza del malvivente ... bergamonews.it

Aggredisce una bimba di un anno e mezzo e tenta di sottrarla alla madre: arrestatoLa bimba era mano nella mano con la madre e stavano uscendo da un supermercato. La piccola ha riportato la frattura del femore. ecodibergamo.it

Serata romantica in quel di Bergamo!!! facebook