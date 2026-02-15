Bergamo tenta di sequestrare una bambina al centro commerciale
Un uomo senza fissa dimora a Bergamo ha cercato di portare via una bambina al centro commerciale, afferrandola per le gambe. La madre si è accorta subito dell’accaduto e ha gridato, attirando l’attenzione dei presenti. Alcuni passanti sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo prima che potesse allontanarsi con la bambina. La polizia è intervenuta rapidamente e ha arrestato il sospetto.
Un senza fissa dimora ha afferrato una bambina per le gambe e ha tentato di sottrarla ai genitori: è stato fermato in tempo e arrestato. La piccola, di appena un anno, ha subito una frattura al femore Tutto è avvenuto intorno alle 13 di sabato 14 febbraio. Il romeno dovrà rispondere di sequestro di persona e lesioni aggravate Diversità è una parola che spaventa, ma se guardiamo bene il nostro mondo e ci guardiamo dentro, in qualche modo siamo tutti diversi. La. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Un uomo di 37 anni senza fissa dimora ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato di Bergamo, rompendo il femore della piccola nel tentativo.
