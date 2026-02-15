Un uomo senza fissa dimora a Bergamo ha cercato di portare via una bambina al centro commerciale, afferrandola per le gambe. La madre si è accorta subito dell’accaduto e ha gridato, attirando l’attenzione dei presenti. Alcuni passanti sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo prima che potesse allontanarsi con la bambina. La polizia è intervenuta rapidamente e ha arrestato il sospetto.

© Ilgiorno.it - Bergamo, tenta di sequestrare una bambina al centro commerciale

