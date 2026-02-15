Paura a Felino | auto sull' aiuola spartitraffico un ferito

Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata sull'aiuola spartitraffico a Felino, causando un ferito. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale, quando il veicolo ha invaso la corsia opposta, finendo sulla verde. Un passante ha chiamato subito i soccorsi, mentre i residenti si sono affacciati alle finestre per assistere alla scena.

Paura oggi pomeriggio, 15 febbraio, a Felino, dove un'auto è uscita fuori strada andando a finire su un'aiuola spartitraffico, lungo la provinciale. Il conducente è finito al proto soccorso con ferite lievi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Via Michelangelo, porte in legno abbandonate nell'aiuola spartitraffico Da mesi le porte in legno sono ancora lì, abbandonate nell’aiuola tra via Bernini e viale Michelangelo. Incidente tra due auto che finiscono sull'isola spartitraffico: danneggiato anche un semaforo a Torino Venerdì 9 gennaio, intorno alle 19, si è verificato un incidente tra due auto in via Traves, all'angolo con via Druento, nel quartiere dello Stadium a Torino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Attimi di paura a Fontanellato, pedone di 54 anni investito da un'auto. Auto sull'aiuola spartitraffico: un feritoNel pomeriggio un'auto è uscita di strada a Felino finendo sull'aiuola spartitraffico, lungo la provinciale, nelle vicinanze del nuovo centro commerciale. La persona alla guida, subito trasportata al ... gazzettadiparma.it Il celebre felino dal pelo rosso è stato investito in via Ricchieri dopo anni passati a presidiare le piazze e i palazzi storici del capoluogo polesano facebook