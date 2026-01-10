Incidente tra due auto che finiscono sull' isola spartitraffico | danneggiato anche un semaforo a Torino
Venerdì 9 gennaio, intorno alle 19, si è verificato un incidente tra due auto in via Traves, all'angolo con via Druento, nel quartiere dello Stadium a Torino. L'impatto ha coinvolto anche l'isola spartitraffico e ha causato danni a un semaforo. Nessuna informazione immediata sulla dinamica o eventuali feriti.
Incidente tra due auto nella zona dello Stadium a Torino intorno alle 19 di venerdì 9 gennaio. L’impatto è avvenuto in via Traves angolo via Druento. Entrambe le vetture coinvolte sono finite sull'isola spartitraffico. Nell’urto è stato danneggiato anche un semaforo (abbattuto un palo) e cartelli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
