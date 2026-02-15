Pattinaggio velocità | Pergher ma cos’hai fatto? A 3 centesimi dal podio dei 500

Serena Pergher, giovane pattinatrice trentina di 21 anni, ha sfiorato il podio dei 500 metri di pattinaggio velocità, arrivando a soli 3 centesimi di secondo dal terzo posto. La sua prestazione, ottenuta sulla distanza che ha visto anche ex campioni juniores, ha sorpreso gli esperti e ha portato un sorriso tra i tifosi presenti. Con un finale deciso e una grande determinazione, la ragazza ha dimostrato di poter puntare in alto.

Il risultato che non ti aspetti. E che alla fine lascia persino con un po' di amaro in bocca. Serena Pergher, 21enne trentina, è splendida quarta nei 500 del pattinaggio velocità in pista lunga, a tre centesimi di secondo dal podio. Un soffio. La portacolori delle Fiamme Oro, autentica rivelazione della stagione, con 37"30 è preceduta solo dalle olandesi Femke Kok (36"49, record olimpico) e Jutta Leerdam (37"15), già trionfatrice nei 1000 e dalla giapponese Miho Takagi (37"27). Benché la sua crescita sia costante – Serena, sulla distanza, nel 2023, è stata campionessa del mondo junior – in pochi avrebbero scommesso su un piazzamento del genere.