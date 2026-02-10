Questa sera si accendono i riflettori sul pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le gare si tengono all’Unipol Forum di Assago, dove i pattinatori si sfidano ormai da giorni per conquistare un posto sul podio. Oggi, il programma prevede le prove in diretta TV e streaming, con gli atleti pronti a dare il massimo per portare a casa il risultato.

Proseguono senza sosta le competizioni all’Unipol Forum di Assago, iconico impianto sportivo teatro in questi giorni delle prove di pattinaggio artistico valide per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo la rhythm dance di ieri, nella giornata odierna assisteremo ad un altro avvincente segmento: lo short program individuale maschile. LA DIRETTA LIVE DEL CORTO MASCHILE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.30 Per l’occasione saranno della partita Daniel Grassl e Matteo Rizzo, entrambi reduci dalla straordinaria medaglia di bronzo conquistata nel Team Event. Due obbiettivi speculari per gli azzurri, adesso chiamati semplicemente a fare il loro e performare al meglio per ottenere un piazzamento più vicino possibile al vertice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando il pattinaggio artistico oggi in tv alle Olimpiadi: orario martedì 10 febbraio, programma, streaming

Questa mattina, gli atleti italiani si preparano per l'evento di biathlon in programma oggi alle Olimpiadi.

L'Italia del pattinaggio artistico torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

