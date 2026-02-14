Il mare invade Passo della sentinella salvata una 82enne disabile

Il mare ha superato la scogliera a Passo della Sentinella, mettendo in salvo un'82enne disabile. La mareggiata ha invaso le case vicino alla costa, provocando danni e costringendo i residenti a evacuare. I vigili del fuoco sono intervenuti alle prime luci del mattino per contenere l’acqua e aiutare le persone rimaste intrappolate. Una donna anziana, che vive da sola, è stata estratta dalla sua abitazione e portata in salvo. La presenza di una forte mareggiata ha aggravato la situazione, rendendo difficile l’accesso alle zone colpite.

Fiumicino, 14 febbraio 2026 – Dalle 7:35 di oggi i pompieri sono al lavoro a Fiumicino, in via Passo della Sentinella, per un’emergenza causata dal mare che ha superato la scogliera, spingendosi fino alle abitazioni e allagando alcune case costruite a ridosso degli scogli. L’intervento, avviato nelle prime ore del mattino, ha richiesto un dispiegamento immediato di uomini e mezzi: sul posto hanno operato la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Ostia, i sommozzatori, la partenza SAF e il funzionario di guardia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nell’assistenza ai residenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Maltempo, il mare invade le abitazioni: evacuate 50 famiglie a Focene Il maltempo ha causato l’invasione del mare nelle case di Focene, portando all’evacuazione di 50 famiglie. Noce di mare, il nuovo predatore che invade il mar Adriatico Iniziano a preoccupare gli esperti: la noce di mare sta colonizzando il mar Adriatico e non sembra intenzionata a fermarsi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Il mare invade Passo della sentinella, salvata una 82enne disabileFiumicino, 14 febbraio 2026 – Dalle 7 :35 di oggi i pompieri sono al lavoro a Fiumicino, in via Passo della Sentinella, per un’emergenza causata dal mare che ha superato la scogliera, spingendosi fino ... ilfaroonline.it Un passo fuori, e il mare è già lì Il legno sotto i piedi, la luce che accompagna la giornata e il mare sempre davanti agli occhi. A Peperittima ogni momento scorre con semplicità, tra una pausa al sole e il richiamo delle onde Manca poco a tutto questo, da facebook