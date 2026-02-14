Rischio per l’incolumità | evacuazione immediata a Passo della Sentinella

Il sindaco Mario Baccini ha deciso di evacuare subito le case lungo via Passo della Sentinella a Fiumicino, perché c’è un rischio concreto per l’incolumità delle persone. La decisione arriva dopo che, questa mattina, si sono verificati segnali di pericolo lungo quella strada, e ora è stato firmato un’ordinanza urgente per mettere in sicurezza i residenti. Le autorità temono che una possibile frana o crollo possa mettere a rischio le case tra il civico 56 e il civico 274.

Fiumicino, 14 febbraio 2026 – L’emergenza che da questa mattina interessa via Passo della Sentinella ( leggi qui ) si traduce ora in un provvedimento formale: il sindaco Mario Baccini ha emanato un’ ordinanza contingibile e urgente per disporre l’ evacuazione delle abitazioni nel tratto compreso tra il civico 56 e il civico 274. La decisione arriva a seguito delle segnalazioni pervenute alla Sala Operativa della polizia locale e dell’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, il funzionario VVF ha accertato la presenza di un pericolo attuale e concreto per la pubblica e privata incolumità, condizione che ha portato alla firma dell’ordinanza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il mare ha superato la scogliera a Passo della Sentinella, mettendo in salvo un'82enne disabile.

