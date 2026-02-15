Passione d’alta quota | al Villaggio Olimpico esauriti i 10mila preservativi

Al Villaggio Olimpico, in soli tre giorni, sono stati distribuiti tutti i 10.000 preservativi disponibili, a causa dell’aumento delle richieste tra atleti e staff. La forte richiesta ha portato alla rapida svuotamento dei distributori, alimentata sia dalla voglia di prevenzione che da un crescente interesse tra i partecipanti alle Olimpiadi. Tra chi si preoccupava di sicurezza e chi si lasciava coinvolgere dalla festa, la domanda è cresciuta rapidamente.

Il boom di richieste al Villaggio Olimpico svuota i distributori in soli tre giorni tra gossip e prevenzione Mentre il. Mentre il cronometro scandisce i tempi delle discese libere, un altro conteggio sta agitando i corridoi del Villaggio Olimpico lasciando gli organizzatori in una situazione decisamente imprevista. Le migliaia di preservativi gratuiti messi a disposizione della comunità sportiva sono svaniti nel nulla molto prima che i Giochi raggiungessero il giro di boa ufficiale. Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano La Stampa, le scorte si sarebbero esaurite in appena settantadue ore dall’apertura dei cancelli montani. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Passione d’alta quota: al Villaggio Olimpico esauriti i 10mila preservativi Preservativi esauriti al Villaggio Olimpico, 15 mila finiti in tre giorni. Ma spuntano in vendita online a 105 euro Al Villaggio Olimpico, i preservativi sono finiti in tre giorni a causa di una richiesta improvvisa di 15 mila pezzi. Preservativi esauriti alle Olimpiadi 2026: al Villaggio arrivano nuove scorte per San Valentino Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, i preservativi sono finiti nel villaggio degli atleti a causa di una consegna ritardata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Tra Livigno e Anterselva cene ad alta quota con vista piste olimpiche; San Valentino sulla Paganella: emozioni in alta quota, tra esperienze outdoor, momenti da condividere e Mountain Future Stories; La passione per la montagna, l'escursione e le valanghe fatali: così sono morti Ettore Turra e Alex Farronato; Passione montagna, come viverla al meglio: 5 consigli e una app. Re Stelvio Mapei 2024: la passione sale in alta quota09/07/2024 - È tutto pronto per la 39ª edizione della Re Stelvio Mapei. La manifestazione sportiva, che vede collaborare dal 2005 Mapei con l’U.S. Bormiese, offrirà agli appassionati di ciclismo e ... edilportale.com Cai, una passione ad alta quota. Festa per il mezzo secolo di vita: E c’è anche il record dei 300 sociIl Club Alpino di Fucecchio ha oltrepassato la quota di 300 soci, cifra considerevole su quasi 23mila abitanti. Basti pensare che, appena qualche anno fa, venne celebrata la quota 200. Bellissimo ... lanazione.it Milano Cortina 2026: Giorgetti visita Villaggio olimpico di Predazzo Il ministro "Sarà una grande eredità per la Guardia di Finanza". #MilanoCortina2026 Leggi di più mef.gov.it/inevidenza/Mil… x.com Tra podi, villaggio olimpico e tribune gremite fioccano dichiarazioni romantiche, anelli a sorpresa e storie nate tra un allenamento e una finale facebook