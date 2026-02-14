Preservativi esauriti alle Olimpiadi 2026 | al Villaggio arrivano nuove scorte per San Valentino

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, i preservativi sono finiti nel villaggio degli atleti a causa di una consegna ritardata. Per San Valentino, gli organizzatori hanno portato nuove scorte per evitare ulteriori problemi. Sono state consegnate in modo che gli atleti possano averle durante la festa degli innamorati.

Per San Valentino, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli organizzatori hanno promesso una nuova fornitura di preservativi gratuiti per i villaggi degli atleti, dopo la carenza avvenuta durante la settimana. Il comitato organizzatore italiano afferma che "le scorte di preservativi nei villaggi olimpici sono state temporaneamente esaurite a causa di una domanda superiore alle aspettative". I funzionari di Milano-Cortina affermano che " le scorte aggiuntive sono in fase di consegna e saranno distribuite in tutti i villaggi" entro lunedì, per poi essere rifornite regolarmente la prossima settimana.