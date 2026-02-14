Un atto di sabotaggio ha causato il danneggiamento dei cavi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, bloccando il traffico. Questa notte, sconosciuti hanno incendiato parte delle apparecchiature lungo i binari, interrompendo i collegamenti tra le due città. La polizia indaga sui responsabili di questo gesto che mette a rischio la mobilità dei pendolari.

AGI - Ancora sabotaggi sull'alta velocità, danni sulla Roma-Napoli Ancora sospetti atti di sabotaggio che compromettono la circolazione ferroviaria. Tre gli episodi su cui indaga la Digos e disagi per i passeggeri. Cavi bruciati sulla Roma Napoli . Questa mattina, per la linea dell' alta velocità Roma - Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un' anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura dei cavi, con il rallentamento dei convogli. Atti dolosi sulla linea tra Roma e Firenze . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ancora sabotaggi sull’Alta velocità, cavi bruciati sulla tratta Roma Napoli

Questa mattina a Bologna, tecnici e forze dell’ordine sono intervenuti su alcune linee ferroviarie dell’Alta velocità.

Ancora atti dolosi sulle linee dell'Alta Velocità, rallentata la circolazione dei treni. Salvini: Boicottaggi criminaliDa questa mattina la circolazione ferroviaria sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo rende noto Fs. Sulla Roma-Nap ... ansa.it

Sabotaggi sulla rete ferroviaria e gli scontri al corteo di Milano. Affondo della Meloni e opposizioni sulle barricateSabotaggi sulla rete ferroviaria: le indagini puntano sulla pista eversiva pilotata da un’unica regia. Cioè l’associazione con finalità di terrorismo. blitzquotidiano.it

