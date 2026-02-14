Ancora sabotaggi sull’Alta velocità cavi bruciati sulla tratta Roma Napoli

Da agi.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un atto di sabotaggio ha causato il danneggiamento dei cavi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, bloccando il traffico. Questa notte, sconosciuti hanno incendiato parte delle apparecchiature lungo i binari, interrompendo i collegamenti tra le due città. La polizia indaga sui responsabili di questo gesto che mette a rischio la mobilità dei pendolari.

AGI - Ancora  sabotaggi sull'alta velocità, danni sulla  Roma-Napoli  Ancora  sospetti atti di sabotaggio  che compromettono la  circolazione ferroviaria. Tre gli  episodi  su cui indaga la  Digos  e  disagi per i passeggeri. Cavi bruciati sulla Roma Napoli . Questa mattina, per la linea dell' alta velocità Roma - Napoli, la sala operativa di  Rfi  ha segnalato un' anomalia  fra Salone e Labico e i  tecnici  intervenuti sul posto hanno riscontrato  danni ai cunicoli  contenenti i  cavi  che gestiscono la  circolazione dei treni  e la  bruciatura dei cavi, con il  rallentamento dei convogli. Atti dolosi sulla linea tra Roma e Firenze . 🔗 Leggi su Agi.it

ancora sabotaggi sull8217alta velocit224 cavi bruciati sulla tratta roma napoli

© Agi.it - Ancora sabotaggi sull’Alta velocità, cavi bruciati sulla tratta Roma Napoli

Ritardi sulla linea Alta Velocità: oltre 100 minuti di ritardo per i treni sulla tratta Roma-Firenze

Bologna: cavi danneggiati sull'Alta velocità, ipotesi sabotaggio

Questa mattina a Bologna, tecnici e forze dell’ordine sono intervenuti su alcune linee ferroviarie dell’Alta velocità.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Non solo Bologna: 3 danneggiamenti sulle linee ferroviarie. Salvini: Un attentato; Sabotaggio dei treni dell'Alta velocità a Bologna, si indagherà per terrorismo e attentato ai trasporti. Il Mit: Ai responsabili chiederemo risarcimenti milionari.

Ancora atti dolosi sulle linee dell'Alta Velocità, rallentata la circolazione dei treni. Salvini: Boicottaggi criminaliDa questa mattina la circolazione ferroviaria sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo rende noto Fs. Sulla Roma-Nap ... ansa.it

Sabotaggi sulla rete ferroviaria e gli scontri al corteo di Milano. Affondo della Meloni e opposizioni sulle barricateSabotaggi sulla rete ferroviaria: le indagini puntano sulla pista eversiva pilotata da un’unica regia. Cioè l’associazione con finalità di terrorismo. blitzquotidiano.it