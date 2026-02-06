Parma serve una svolta | difesa a cinque Cuesta pensa a Strefezza dal 1'

Dopo due sconfitte di fila e troppe reti incassate, il Parma cambia modulo e riparte dalla difesa a cinque. Cuesta sta pensando a Strefezza come possibile novità dal primo minuto, per cercare di trovare subito una svolta. La squadra ha bisogno di punti e non può più permettersi passi falsi.

Con Estevez in dubbio per un fastidio al ginocchio, lo spagnolo ha provato ad apportare qualche modifica al pacchetto arretrato. Previsti possibili cambi in attacco per invertire la rotta verso la salvezza Dopo due sconfitte consecutive, con un pieno di gol subiti, il Parma ha l'obbligo di ripartire e invertire la rotta per proseguire il cammino verso la salvezza. L'avvicinamento al Dall'Ara non è cominciato bene: nell'ultimo allenamento il centrocampista argentino, Nahuel Estevez, ha riportato un fastidio al ginocchio destro che mette in dubbio la sua presenza per domenica quando, all'ora di pranzo, il Parma sfiderà un Bologna che non batte (al Dall'Ara) dal dicembre 2012, quando Valdes prima e Sansone poi ribaltarono la rete iniziale di Frederik Sörensen.

