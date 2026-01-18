Parma-Genoa LE ULTIME | Cuesta chiede i gol a Pellegrino
Nel match tra Parma e Genoa, Cuesta si rivolge a Pellegrino per i gol. I gialloblù affrontano un altro scontro diretto nella corsa alla salvezza, con il Genoa di Daniele De Rossi, ex candidato alla rosa del Parma. Un incontro importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.
Un altro scontro diretto: sulla strada del Parma verso la salvezza c'è il Genoa di Daniele De Rossi che, un tempo, era anche nella shortlist del Ds Alessandro Pettinà. Il Club di Krause cercava un allenatore per sostituire Chivu, nell'elenco DDR occupava un posto di rilievo. Ma prima di lui, nella testa del dirigente crociato c'era Carlos Cuesta. Ieri, alla vigilia, lo spagnolo ha introdotto così la giornata: «Vogliamo trovare continuità dopo le ultime due partite, vogliamo fare punti, fare una buona prestazione e toglierci soddisfazioni con i nostri tifosi». Carlos ha nascosto bene le carte, come sempre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
