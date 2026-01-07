Le formazioni ufficiali di Parma e Inter sono state comunicate da Cuesta e Chivu in vista della partita prevista alle 20. Di seguito, gli schieramenti scelti dai rispettivi allenatori per questa sfida.

di alberto alberto petrosilli Formazioni ufficiali Parma Inter: di seguito gli schieramenti decisi da Cuesta e Chivu per la sfida in programma alle 20.45 al Tardini. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Parma-Inter, gara valida per la 19^ giornata di Serie A: Di seguito le scelte di Cuesta e Chivu: PARMA (4-3-2-1): 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé, 16 Keita, 22 Sorensen; 17 Ondrejka, 21 Oristanio; 9 Pellegrino. A disposizione: 13 Guaita, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 18 Lovik, 23 Hernani, 24 Ordoñez, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 32 Cutrone, 37 Troilo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Parma Inter: le scelte di Cuesta e Chivu

Leggi anche: Parma Udinese, le formazioni ufficiali: queste le scelte di Cuesta e Runjaic per il match del ‘Tardini’

Leggi anche: Formazioni ufficiali Pisa Parma, le scelte di Gilardino e Cuesta per il match di Serie A

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Parma-Inter: convocati e probabili formazioni; Le probabili formazioni di Parma-Inter (Serie A); Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino, Dimarco, Ondrejka, Thuram e...; Parma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Parma – Inter: ecco le formazioni ufficiali! - Inter: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi, valido per la diciannovesima giornata di Serie A! generationsport.it